Robert Mühren: "Dit was de mooiste goal uit mijn carrière denk ik"

"Wat in knappe oerwinning, mar wol hûndert persint terjochte." It mei dúdlik wêze, trainer Henk de Jong is tige optein mei de oerwinning fan syn Cambuur. "We hiene it goed ûnder kontrôle, mar we moasten der by harren wol trochhinne spylje. Yn it skoft ha ik sein, we moat dwaan bliuwe wat we dogge. Dan komt de goal fansels."

'Dizze oerwinning in ferfolch jaan'

De Jong seach dat Cambuur yn de twadde helte twa kear skoarde. Twa kear wie it spits Robert Mühren dy't de goal makke. Benammen de 2-0 wie in wrâldgoal. "Tsjin Robert sei ik, hy komt aanst in kear foar dyn fuotten. En dan makkest him. Mar dat hy sa'n wrâldgoal meitsje soe, hie ik ek net tocht. Geweldich."

Pas by de 2-0 koe Henk de Jong ûntspanne op de bank. "Ferline wike stie NEC 1-3 achter, en dan wurdt it 3-3. Mar net normaal hoe't Robert dan de 2-0 makket. Dit binne drege wedstriden, en no moatte we hiel skerp wêze. Dit moatte wy in ferfolch jaan."