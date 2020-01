Cambuur wint fan NEC troch twa goals fan Robert Mühren

Oan it begjin fan de twadde helte gie it tempo by benammen de thúsploech wat omheech. NEC besocht de iepeningstreffer te meitsjen, en Stevens moast rêde op in skot fan Anthony Musaba. Even letter koe Flemming yn kânsrike posysje koppe, mar syn bal gie krekt njonken it doel fan Cambuur.

Cambuur op foarsprong

Nei tsien minuten slalomde Robert Mühren troch de definsje fan de tsjinstanner. Kvida ferdigene, mar die dat dúdlik mei de hân. Hiel Cambuur skriemde om in penalty, mar skiedsrjochter Nijhuis woe dêr neat fan witte. In pear minuten letter wie it Maulun dy't nei de grûn brocht waard, en dizze kear gie de bal wol op de stip. Robert Mühren koe Cambuur sa mei syn achttjinde doelpunt fan it seizoen op foarsprong sette.