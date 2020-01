Fries om utens oer Brexit: "Ik hoopje dat as ik wekker wurd, dat it in dream is"

Mona Smith-Kramer is Fries om utens. Sy is troud mei in Ingelskman en wennet yn High Wycombe, net fier fan Londen. Smith fynt de Brexit berêstend, mar ek wol fertrietlik. En ûnwerklik: "it sil dochs net sa wêze? Mar it is wol sa. Ik fyn it spitich. Dat it sa hurd gien is dat hie ik en net ien tocht."

Op it stuit sil der yn Europa net in soad feroarje, ek yn Ingelân net. Fan 1 jannewaris takom jier ôf sil dat oars wurde, ferwachtet Smith-Kramer: "Wat it slimme is, yn oktober tocht elkenien noch dat der net in 'no-deal' Brexit komme soe. Mar as der no neat út komt, bart dat noch. Dêr meitsje ik my wol soargen oer. Guon kollega's sizze: it sil wol tafalle. Mar ik woe dat ik harren optimisme hie. Ik sjoch it wol swier yn."