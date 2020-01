Hearrenfean ferhiert Frederiksen, Skovgaard mooglik letter noch fuort

Foar de beide fuotballers socht SC Hearrenfean noch in oplossing. Se wiene oerstallich by de ploech fan Johnny Jansen. Frederiksen kaam yn 2017 nei it Abe Lenstra Stadion as grut talint, mar koe de ferwachtingen nea wier meitsje. Sønderjyske biedt de Deen in oplossing om yn syn heitelân wol oan spyljen ta te kommen.

Andreas Skovgaard

SC Hearrenfean hopet dat der ek noch in oare klup fûn wurdt foar Skovgaard. Hy kaam in jier lyn nei It Hearrenfean, mar spile gjin wedstriid yn it earste alvetal. De transferperioade einiget freedtejûn yn Nederlân, mar dochs soe Skovgaard letter noch fuort gean kinne. Yn oare lannen giet de transferperioade nammentlik letter ticht, sa as yn in tal Skandinavyske lannen, wêrtroch as Skovgaard dus ek nei jannewaris noch nei in oare klup tagean kin. Dêr hopet Hearrenfean op.