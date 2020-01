'Kleine pijntjes' by SC Hearrenfean foar duel mei lêstich Fortuna Sittard

Dreyer is yntusken gjin spiler mear fan SC Hearrenfean en dus giet Van der Heide wer in plak omheech yn de rangoarder. Boppedat fielt de Feanster him ek wer better: "Ik hie nei myn ynfalbeurten in wat mindere perioade fûn iksels, mar sûnt it trainingskamp ha ik de line omheech wer te pakken. Op de training giet it ek goed, dus ik tink dat mear speeltiid der wol oan sit te kommen."

Mooglik dat Van der Heide dus tsjin Fortuna Sittard wer ynfalle kin. Hy wit yn elk gefal wat Hearrenfean net dwaan moat: "As wy se fuotbalje litte, kinne se hiel goed fuotbalje. We moatte soargje dat we dat net dogge en dan binne we seker better."