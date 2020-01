IIsferieningen fan De Knipe winne keunstiisbaan fan Omrop Fryslân

"It hiele doarp siet in bytsje in spanning. Elkenien hope hjir eins al op, dus super", seit Visser. "It kin moai op it nije doarpsplein yn it sintrum fan it doarp. Dat waard ôfrûne simmer iepene. It wurdt in grut feest."

Altyd wer in striid

De Knipe hat mar in lytse 1500 ynwenners, mar dus wol twa iisbanen. "Elke froastperioade is it in striid hokker iisbaan as earste iepen giet", skriuwe de froulju op it oanmeldformulier. "De ôfrûne kearen wie De Eensgezindheid út Boppe Knipe al in pear kear de earste iisbaan yn Fryslân dy't iepen wie. Reedriders kamen doe út hiel Fryslân nei ús doarp ta, in boppeslach foar de iisklup."

Dit jier is De Knipe op 1 febrewaris it iennige doarp yn Fryslân mei net minder as trije iisbanen. "Nei it sporten op sneontemoarn kinne de bern direkt nei de iisbaan ta. En foar de âlderein organisearje we 'piksjitte op 'e strjitte', mei oare wurden te klunen. En fansels soargje we foar koek en zopie en muzyk fan Omrop Fryslân op de iisbaan."