HEA! Popmuzikantsjes yn 'e dop

By Poppodium Iduna yn Drachten wurde bern fan de St. Lukassskoalle yn tsien wiken oplaat ta popmuzikant. It is in nije stoomkursus en it entûsjasme is enoarm. De bern komme yn 'e kunde mei meardere ynstruminten, krije sangles en ûnderfine wat der allegear te sjen komt by it spyljen yn in band. Se krije les fan ûnderwiisassistinten fan ROC Friese Poort.