Technysk manager Foeke Booy langer by Cambuur

Booy kaam yn jannewaris 2018 werom by Cambuur. Yn de jierren 80 wie hy as spiler ek al aktyf by de Ljouwerters. Hy wie dêrnei yn tsjinst fan ûnder oare FC Grins, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Club Brugge. Mei Utrecht wûn er as trainer twa kear de KNVB-beker.

Neffens Cambuur betsjut it oanbliuwen fan Booy in stik rêst en stabiliteit. De klup kin no fierder bouwe oan de seleksje yn oanrin nei it nije stadion.