"Ljouwert kin wol wat grutte eveneminten as Cie Carabosse brûke"

Ljouwert kin mear grutte eveneminten brûke lykas de fjoershow fan it Frânske selsskip Compagnie Carabosse. Dat seit direkteur fan hotel en grand-kafee Post Plaza, Herman Schreuder. Sels nei it Kulturele Haadstêdjier, bliuwt it hurd wurkjen om as Ljouwert oantreklik te bliuwen. Tongersdei wie de earste jûn fan de fjoershow dêr't flink wat minsken op ôf kamen.