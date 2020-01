Alde natuerstiennen opnij brûkt foar opknappen slûs en brêge Appelskea

It giet om blokken basaltlava, dy't yn de 19e iuw mei in skip oer de Rijn nei Nederlân helle binne. De wanden fan de slûs binne yntusken ferstevige en de oannimmer kin de muorren wer opmitselje. Yn maart moat der wer wetter troch de slûs streame. Yn Grinslân wurdt in nije flapbrêge foar Appelskea makke, dy't ek yn maart komme moat. De bedoeling is dat de brêge en slûs klear binne foar maaie, as it farseizoen op de Turfrûte úteinset.