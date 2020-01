De dei fan de Brexit: hoe komt it mei de Fryske 'fish and chips'?

Hoe komt it mei de jierpels fan It Bilt?

In soad jierpels út Nederlân geane nei Ingelân en Skotlân ta, ek poatjierpels. It is foar ús bouboeren fan belang dat de hannel mei it Feriene Keninkryk trochgean kin, fynt Teun de Jong fan it 'Nederlandse Akkerbouw Vakbond'. "Wy hawwe no in flinke eksport nei it Feriene Keninkryk, dat is net selsfoarsjennend. Wy binne it wol wend om te eksportearjen nei lannen buten de Europeeske Uny, mar it betsjut wol dat je te krijen hawwe mei tûkelteammen. En dy kostje ús jild", jout hy oan.

En dat net allinne. "Wat ek in punt is, is it ynsjen fan oare standerten op it mêd fan plantsûnens. Mar ek rassen. Dat is dreger as jo dat mei elts lân apart ôfsprekke moatte as wannear't dat yn ien Europeeske regel sit. It Bilt is it sintrum fan de jierpewrâld, fine wy altyd. Sy ferbouwe sels ek, mar wy binne ek tige aktyf op it mêd fan moderne rasferedeling, dus sy moatte ek gebrûk meitsje fan moderne rassen dy't wy hjir feredele hawwe om boaiemsykten te beheinen," leit De Jong út.

Yn syn funksje as foarsitter fan it fakbûn fan Nederlânske ikkerbouwers hat Teun de Jong ek yn Ingelân west. "De Ingelske boeren tinke dat it in foardiel is om't Ingelân netto ymportearjend is foar in soad gewaaksjen. Mar yn de tiid fan it oansluten by de Europeeske Uny hawwe sy dêr foardiel fan hân, mar dat reitsje sy kwyt. Mar yn Ingelân tinke sy noch altyd dat Britain 'the waves rulet'. Dat âlde sintimint makket ek dat it Feriene Keninkryk der no út stapt."