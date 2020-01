Provinsje Fryslân leit him del by mindere skearegeling foar lytse gasfjilden

Yn Grinslân jildt no de 'omkearde bewiislêst': alle skea wurdt taskreaun oan de mynbou, útsein wannear't it hielendal dúdlik is dat it in oare reden hat. Dy regeling is yn Fryslân oars, jout Hoogland ta. "Wy ha ris in manifest nei de Twadde Keamer stjoerd oer dy omkearde bewiislêst. Mar de oerheid hat no foar in ûnôfhinklike kommisje keazen, dy't nei de minsken giet dy't eventuele skea ûnderfine fan de gasboarringen."