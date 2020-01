SC Cambuur hiert Van Ewijk fan ADO Den Haag

Milan van Ewijk spilet it kommende healjier foar SC Cambuur. De ferdigener wurdt hierd fan ADO Den Haag. De Ljouwerters woene graach noch in rjochtsback oan de seleksje taheakje, om't dy posysje tin beset is. Jordy van Deelen is noch moannen blessearre, wêrtroch't allinne Doke Schmidt noch oer is.