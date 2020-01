Undersyk nei ferâldere brêgen Spannenburch, Aldskou en Twellingea

Rykswettersteat is dwaande mei in ûndersyk nei de brêgen fan Spannenburch, Aldskou en Twellingea. De brêgen oer it Prinses Margrietkanaal binne ferâldere en moatte ferfongen wurde. Rykswettersteat jout oan dat der sjoen wurdt nei mooglikheden foar 'nieuwe oeververbindingen in de breedste zin van het woord.' Wat dêr krekt mei bedoeld wurde kin, leit Rykswettersteat net út.