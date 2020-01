Bestjoerder mei drugs op feroarsaket hast ûngelok yn Ljouwert

De hanthavening fan Ljouwert seach tongersdei om healwei seisen in bestelbuske bot slingerjend troch it sintrum fan Ljouwert riden. De bestjoerder makke ferskate oertrêdingen. Ek feroarsake de bestjoerder hast in oanriding. Op de Voorstreek koe de man oanholden wurde. Ut in drugstest die bliken dat de man ûnder ynfloed fan amfetamine, ek wol speed, efter it stjoer siet.