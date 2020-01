Skoalreedriden yn Thialf moat bern op 'e izers hâlde

'Lekker hurd'

De bern fine it moai om te riden op it iis fan Thialf. Dat is benammen om't it 'lekker hurd' giet. Opfallend is dat dizze skoalbern goed reedride kinne. Se hawwe gjin muoite mei de bochten en de tunnels, al giet der sa no en dan wol ris ien ûnderút. It feit dat der tsjintwurdich net mear faak iis leit, mar de bern dochs rap oer it iis sjeze komt neffens harren trochdat se earder al in bytsje ûnderfining opdien hawwe.

"Ik haw twa jier lyn noch by ús op 'e iisbaan stien", "Ik ryd sa'n fiif kear yn it jier hjir op de keunstiisbaan", binne guon antwurden. In kwestje fan 'jong geleerd is oud gedaan', dus. Yn dat gefal is der noch hope foar de jongere generaasjes om as der wer iis leit maklik de izers ûnder te binen.