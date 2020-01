Omwenners lytse gasfjilden krije minder geunstige skearegeling as by gasfjild Grinslân

No docht bliken dat der om de lytse fjilden gjin omkearde bewiislêst jildt, sa as dat wol jildt foar Grinslanners. Neffens dizze regeling hawwe minsken om de lytse fjilden minder grutte skea en dêrtroch ek minder rjocht op in skeafergoeding.

Hoe sit it mei 'omkearde bewiislêst'?

Mink Visser fan De Pein is skea-taksateur en omwenner fan in lyts gasfjild leit út hoe't it sit: "Dit doogt net fansels. It kin net sa wêze dat Grinslanner oars beoardiele wurde as Friezen. Yn Grinslân is no omkearde bewiislêst: alle skea is yn prinsipe mynbouskea óf de skea-ynspekteur moat útlizze kinne wêrom't dat net sa is. Bygelyks as in boer mei de trekker tsjin de hoeke fan de skuorre oan sitten, dan hoecht de mynbou net te beteljen. Mar as jo it net útslute kinne, is it mynbouskea. No jout Wiebes oan yn syn brief fan 20 desimber oan de Keamer dat 'de belangrijkste reden voor invoering van een wettelijk bewijsvermoeden voor Groningen gaan niet op voor mijnbouwschade door overige mijnbouwactiviteiten.' Hy jout dus oan dat der in ferskil is mei de rêst fan Nederlân."

Visser jout fierder oan: "Wiebes skriuwt: 'Ik zie daarop geen aanleiding en ook geen rechtvaardiging om het wettelijk bewijsvermoeden zoals dat geldt voor de schade voor gaswinning in Groningen, uit te breiden naar schade door overige mijnbouwactiviteiten.' Dat hâldt dus yn: de omkearde bewiislêst komt der wol op in bepaalde wize, mar wy krije him útklaaid. Wy witte noch steeds net oft wy skuorren yn de huzen fergoede krije. Dat is net earlik. Jawis wurdt der mear gas wûn yn Grinslân, en jawis binne der ek mear skuoddingen yn Grinslân. Mar der hoecht hjir mar ien te te kommen en wy hawwe de skea."

Teloarsteld

It Interprovinciaal Overleg (IPO), it gearwurkingsferbân tusken alle provinsjes yn Nederlân, is teloarsteld oer de hâlding fan minister Wiebes. It kreëarret rjochtsûngelikens tusken Grinslanners en omwenners fan lytse gasfjilden yn de rest fan it lân, seit de Drintske deputearre Tjisse Stelpstra. Hy is ek wurdfierder fan it IPO.

Hy fynt dat it Ministearje fan Ekonomyske Saken de foarstelde skearegeling foar lytste fjilden ynlûke moat. De minister moat werom nei de tekentafel. "Eigenlijk is het absurd", seit Stelpstra. "Want de maatschappijen zeggen zelf dat er niet zoveel aan de hand is en een aardbeving eigenlijk nooit voorkomt. Dat je dan toch zoveel moeite moet doen om zo'n regeling te krijgen, dat gaat er bij mij als simpele bestuurder niet in."