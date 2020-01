Identiteit fan drinkeling op Skylge nei 52 jier bekend

Kees van Rijn wie as ûnbekend persoan begroeven. It gie om it skip de KW37 Orion. Alle seis bemanningsleden kamen om. Fan harren is allinnich skipper Jan Nijgh noait fûn.

It DNA fan neibesteanden fan Van Rijk is ferlike mei DNA-profilen yn de 'Databank Vermiste Personen' fan de plysje. De neibesteanden binne tongersdeitemiddei op 'e hichte brocht troch in coldcase team.