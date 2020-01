"Ofwizen Smink troch Fryslân is net goed foar de bestjoerlike gearwurking yn it Noarden"

'Gjin jildige reden foar ôfwizing'

Waarnimmers tinke dat it ferset yn de Fryske Steaten tsjin de beneaming fan Smink mooglik te krijen hat mei syn wurk as direkteur fan de Fryske Akademy. Mastenbroek fynt dat lykwols gjin jildige reden om de man ôf te wizen. "Wij hebben daar natuurlijk naar gekeken met de Raad van Advies. We zochten juist een ervaren bestuurder uit het Noorden. Zo iemand is altijd ergens bestuurlijk actief. De Akademy is een gesubsidieerde instelling en geen onderdeel van de provincie. Het leek ons daarom geen bezwaar."

Mastenbroek fynt it benammen lestich dat Smink ôfwiisd is sûnder fierdere motivaasje. It Grinslanner Steatelid hat sels kommissaris Brok ek skriftlik om opheldering frege, mar oant no ta gjin antwurd krigen op syn fragen.