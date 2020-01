Fuotbalklups prate oer akseptaasje: "Iepenheid is hiel wichtich"

De namme fan de middei wie 'Voetbal is voor iedereen'. Lang is yn de fuotbalwrâld sein dat diskriminaasje dêr net spilet, mar dat blykt hiel oars te lizzen. En klups ha der in soad ferlet fan om it deroer te ha. "We hiene it oer diskriminaasje yn de breedste sin fan it wurd", seit Bousema. "Religy, seksuele aard en kulturele achtergrûn." Neffens Bousema is it de earste kear dat de fuotbalwrâld it der sa oer hat.

Hoe kinne we dit ferbetterje?

"Fjouwer jier lyn hiene we net tinke kinnen dat we hjir hjoed sa stean soene mei allegear amateurklups dy't de fraach hiene hoe't we dit ferbetterje kinne." Der wiene klups by út ûnder oare Berltsum, Drachten, Blije, Hallum en It Hearrenfean. "Allegear woene se witte wat se dwaan kinne. Want je kinne net sizze dat homoseksualiteit by de klups net spilet."

"We ha it hân oer sichtbere en ûnsichtbere diskriminaasje. Minsken fiele har soms net feilich yn de klup, wylst de klup dat wol hiel graach wol. Se wolle der foar elkenien wêze, mar hoe?" Der binne ek al mooglike oplossingen neamd. "Iepenheid is hiel wichtich. Dus moatst soargje foar in fertrouwenspersoan. Sis oan it begjin fan it seizoen, bygelyks mei in grut boerd: we ha respekt foar elkenien, wêrby't it net útmakket watfoar kleur, achtergrûn of seksuele aard ofst hast."