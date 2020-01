Fryske fjildûle Romke bedarret yn Libië

Dizze ûle hat earder de namme Romke meikrigen doe't der mei help fan Romke Kleefstra fan Sovon Vogelonderzoek op syn nêst fûn waard en in stjoerderke meikrige. Dêrfoar is de wurkgroep Grauwe Kiekendief ferantwurdlik.

Dat in folwoeksen fjildûle sa nei Libië fljocht, is hiel ûngewoan. Hielendal omdat der hjir yn Fryslân safolle mûzen binne. Romke Kleefstra: "Ik makke al in geintsje, want ik ha krektlyn noch nei Mauritanië west. Dus ik tink dat der my gewoan achternei flein is, mar de ferkearde ôfslach naam hat."