"We moatte no klassen nei hûs stjoere en dat wolle je net"

"Ik tink net dat er trochhat hoe grut oft de urginsje is", seit se. "Dat witte je pas echt as je op de wurkflier binne. Want we fernimme noch hieltyd in tekoart op skoalle. It leararetekoart spilet noch altyd. We moatte klassen nei hûs ta stjoere, dat wolle je net."

En dus is Kingma mei har kollega's nei de aksjedei yn Grins. "We binne hjir mei in bus fol, want we moatte ús hearre litte. As je neat dogge, komt it ek net goed." Guon skoallen fiere aksje op in oare wize, sadat de bern wol nei skoalle ta kinne dizze dagen. Dêr hat Kingma begryp foar: "Dat snap ik hiel goed. Wy ha der ek oer neitocht, want no binne âlders der de dupe fan, dat fine we wol skande."