Ids Willemsma hat de iisleafde sa djip, dat er ek sûnder teannagels noch rydt

De houtkachel stiet oan, de wintermûtse is op en hûn Foekje leit oan 'e fuotten. Keunstner Ids Willemsma hat in wier smûk winterhoekje yn syn loads ynrjochte. In moai plakje om ris te praten oer syn leafde foar it reedriden. "Dat riden op natueriis is moai. Dat lûd allinne al. Dat rotteljen!"

De leafde foar it riden sit sa djip, dat er ea it risiko naam hat om in grutte keunstopdracht mis te rinnen. Yn syn stoel foar de kachel fertelt er dat er inkelde jierren lyn syn plannen presintearje moast, krekt op in sneontemoarn dat it tige moai reedrydwaar wie. "Ik haw my dy freedtemiddeis siik meld by de Hollanners. Ik sei dat ik koarts hie en ûnmooglik nei de gearkomste koe."