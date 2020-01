Tûzenen dosinten fiere aksje yn Grins: "Het is een geweldig beroep"

Nei alle gedachten wiene der sa'n 5.000 aksjefierders yn de Grinzer binnenstêd. "De opkomst doet mij goed", fertelt bestjoerder Hayo Bohlken fan ûnderwiisbûn AOb.

"Het is een geweldig beroep"

"De Vismarkt hier in Groningen liep vol. We moeten voor elkaar krijgen dat meer mensen voor het onderwijs kiezen, zodat mensen weten dat het een mooi beroep is. Want het is een geweldig beroep!"

It is foar it earst dat de ûnderwizers twa dagen stake. Ek freed bliuwe in soad skoallen ticht.