Opnij ûnderwiisstakingen: basisskoalle Makkum hâldt 'soargentocht'

Tongersdei en freed stean opnij yn it teken fan lanlike aksjes yn it ûnderwiis. Yn Noard-Nederlân hawwe de fakbûnen oproppen ta in grutte aksje yn Grins. Guon dosinten en skoallen slute harren dêr by oan, mar der wurdt ek op basisskoallen sels aksjefierd. It is foar it earst in aksje fan twa dagen.