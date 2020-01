Slim ûngelok op A7: dyk ticht en bussen tusken It Hearrenfean en Grins ride net

By it ûngelok binne in betonmikser en in bestelbuske mei elkoar yn botsing kommen. Oer mooglike ferwûnen is noch neat bekend. De helptsjinsten rieden manmachtich út en ek in traumahelikopter kaam te plak.

Der wurdt op dit stuit ûndersyk dien troch de plysje. Om it middeisoere hinne moatte it ûndersyk en de werstelwurksumheden klear wêze.

Bussen ride net

Ferfierder Arriva meldt dat de bussen tusken Hearrenfean en Grins net ride kinne. Reizgers wurdt oanret om fia Ljouwert of Meppel nei Grins te reizgjen.

Op de A7 by Leek stiet op dit stuit in kilometerslange file.