15 miljoen euro foar Dokkumer 'fabryk fan de takomst'

Yn totaal wurket it bedriuw mei fjirtjin oare bedriuwen oan dit projekt, mar it hat de subsydzje mei twa saaklike partners oanfrege. Dat binne Factory Zero út Tiel en Rc Panels út Lemelerveld. It hiele projekt kostet sa'n tritich a fjirtich miljoen euro.

Neffens Folkert Linnemans, ynnovator by Dijkstra Draisma, is it noch net dúdlik wêr't dizze fabryk fan de takomst komt te stean. Fryslân wurdt wis net útsletten.