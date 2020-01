Beneaming Willem Smink giet definityf net troch: stimming hoecht net oer

In mearderheid fan it presidium, dat bestiet út alle fraksjefoarsitters yn de Steaten, fûn dat de stimproseduere yn it foar dúdlik genôch wie. De kommissaris seit dat guon fraksjefoarsitters de stimming oerdwaan woene: "Wy seine, it wie sa dúdlik as wat, en dêr litte wy it by. Mar ik baal hjir fansels wol fan."

Diskusje troch blanko stimmen

De diskusje gie benammen oer de útbrochte blanko stimmen. Neffens Brok wie de beneaming fersmiten, doe't mar in minderheid fan 17 Steateleden de namme fan Smink op it stimbriefke skreau. Der wiene ek 17 blanko stimmen, mar dy waarden troch de kommissaris by de 6 tsjinstimmers opteld.