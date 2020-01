PvdA en D66 Ljouwert wolle troch mei PAL/GrienLinks

As PAL/GrienLinks definityf ôfheakket hat it kolleezje yn Ljouwert noch mar in minimale mearderheid fan ien sit. Ofwêzichheid fan ien riedslid troch sykte of oare omstannichheden kin dan de trochslach jaan.

ChristenUnie 'stiet net te springen'

Yn dat gefal meie de kolleezjepartijen op syk nei in nije partner. De ChristenUnie is ree om te praten mar 'stiet net te springen' om yn it kolleezje plak te nimmen, fertelt fraksjefoarsitter Frits Rijpma. "Wy binne net op de wrâld om de PvdA oan in mearderheid te helpen. As we meidogge moatte we ek in stikmannich fan ús punten realisearje kinne." Rijpma fynt boppedat dat der wurke wurde moat oan in 'reëel perspektyf' om de problemen mei de WMO op te lossen.

De gemeente Ljouwert wol de WMO reorganisearje en tagelyk 3,5 miljoen euro besunigje. Van Gelder is dêr yn fêstrûn. De oare partijen yn de ried sjogge ek dat it om in 'bysûnder drege opdracht' giet. Rijpma: "Je moatte dan hiel goed kommunisearje kinne om safolle mooglik partijen yn en bûten de ried mei te nimmen. Dat is no net goed gien." Neffens him wie it opstappen fan Van Gelder ûnûntkomber.