Steateleden fernuvere om leechfleanplannen fan definsje: "Je skrikke je dea"

Definsje is dwaande mei de oanfraach foar in fergunning. As dy binnen is, sille se ûndersykje hoe't se de rûte brûke kinne. De Fryske Steateleden waarden woansdei op de hichte brocht, mei ûnder oare in totaalôfbylding fan de Luchtvaartnota. De Steateleden hiene de romte om fragen te stellen, mar krigen net in protte antwurd.

Neffens Definsje sels wurdt der minder militêr flein as foarhinne. De ôfrûne jierren binne se weromgien fan 213 nei 68 flechten. Mei de F-35 ferwachtsje se noch minder te fleanen. Der soene sa'n 35 flechten oerbliuwe. Dochs is de leechfleanrûte foar harren fan belang, want it skeelt jild. Se hoege dan net mear nei Kanada om der te oefenjen, sa't se no dogge.

FNP: 'Totale waansin'

De amtners koenen net folle antwurden jaan op de fragen fan de Steateleden en ferwiisden troch nei it ministeerje. Dat late ta frustraasjes by de fraksjes fan ChristenUnie, D66, GrienLinks en FNP.