Deputearre Poepjes wiis mei dúdlikheid oer wynpark Nij Hiddum-Houw

De Raad fynt dat it plak fan it wynmûnepark oan de râne fan Fryslân, de Waadsee en de Iselmar, goed past. En dat betsjut goed nijs foar de provinsje, dy't de fergunning ferliend hat.

Deputearre Sietske Poepjes is deroer te sprekken dat de Raad van State posityf is oer it plan en dat der dúdlikens is dat it wynpark der komme mei.

Wol fynt se it wichtich dat de provinsje yn petear bliuwt. "We komme no yn de faze fan oanbesteging, mar we bliuwe mei de omjouwing yn petear. En sjogge oft it rendemint werom yn de streek komt."

De bou is yn hannen fan Vattenfall. Dy sil nei alle gedachten yn de simmer begjinne.