Selstraf foar Dokkumer foar stellen telefoans by âld-wurkjouwer

Neffens de eigener kaam de Dokkumer noch wol gauris lâns foar in praatsje en in bakje kofje. Letter die bliken dat hy telefoans meinommen hie en ferkocht hie by in twaddehânswinkel yn Grins.

De man hie finansjele problemen en is earder feroardiele foar stellerij op it wurk. De man moat no net allinnich twa moannen de sel yn, hy moat ek de wearde fan 800 euro fergoedzje.