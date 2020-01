Heger berop yn saak-Van Seggeren wierskynlik pas nei de simmer

Dêr is noch gjin plak frij. Jessica B waard ferline jier july troch de rjochtbank feroardiele ta 20 jier sel, foar it deadzjen fan har man Tjeerd van Seggeren. Neffens de rjochtbank hat se 'berekenend en planmatig' wurke.

Yn in eardere sitting fan it gerjochtshôf wie al bepaald dat de widdo fan Van Seggeren ferplicht ûndersocht wurde moast. In oar argumint foar de fertraging is dat noch in tal tsjûgen heard wurde moat. Dat is in winsk fan advokaat Brian de Pree.