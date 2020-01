Fryske wettersuvering giet foar grut part oer op sinne-enerzjy

De parken fan it Wetterskip wurde oanlein troch it bedriuw GroenLeven fan It Hearrenfean. Sy binne wiis mei dizze opdracht, al is it ek in útdaging. "We hebben wel vaker zulke grote parken aangelegd, maar het is voor het eerst dat het verspreid is over zoveel verschillende locaties", seit direkteur Pechtold fan GroenLeven.

Neffens him is it tûk dat foar dizze parken romte brûkt wurdt dy't oars leech bleaun wie. "We hebben in Nederland niet veel ruimte en je ziet toch dat de aanleg van een zonnepark soms op tegenstand stuit. En dat snappen we ook. Maar als we de parken aanleggen op plekken zoals deze dan is dat ideaal."