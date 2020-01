Manon Kamminga sânde yn Alternative Alvestêdetocht op de Weissensee

Froulju

De 25-jierrige Laura van Ramshorst pakte de oerwinning by de froulju. Sy wie al earder mei in groepke fuortriden by it peloton. Emma Engbers pakte it sulver op de Weissensee, foar Beau Wagemakers fan de A6.nl-ploech, fan Klasina Seinstra.

Manon Kamminga

De bêste Friezinne wie Manon Kamminga. Sy waard sânde en siet úteinlik in minút efter Van Ramshorst. Yn datselde groepke fan Kamminga kamen ek oare Friezinnen as Merel Bosma, Aggie Walsma en Anne Tauber oer de finish.