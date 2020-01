Waadferiening: set sâltwinning stop

Dat is neffens de Waadferiening reden om fuortdaliks op te hâlden. De ûndersykskommisje skriuwt dat ESCO, it mynboubedriuw, in flinke ûnfoldwaande krijt.

Yn 2013 krige ESCO in fergunning foar sâltwinning ûnder de Waadsee mei as betingst dat goed yn 'e gaten holden wurde moast wat de effekten op de natuer binne. Dy monitoaring is net goed dien.

De Waadferiening fynt dat ESCO net fierder mei as dat de monitoaring wol op oarder is.