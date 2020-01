Feanster bedriuw Sidijk lit riders sêft lânje

Ronald Rotteveel is direkteur fan Sidijk. It bedriuw is oer de hiele wrâld in grutte spiler as it giet om iisbaanbefeiliging, sis mar de kessens lâns de baan. En dat dy befeiliging goed wurket, is wichtich, fertelt Rotteveel.

"De snelheid fan de reedriders nimt noch elk jier ta, mar it giet ek wolris mis", sa seit Rotteveel. "By de 500 meter leit de snelheid enoarm heech, riders wolle de grins opsykje en nimme wolris in risiko."

It bedriuw is al jierren dwaande om it produkt te ferbetterjen. "By de langebaan yn Thialf wie earder in standert luchtkessen dat ferankere wie op de betonflier, hjoed-de-dei stiet it allegear fleksibel op de flier. Dus ast derynfalst, beweecht de iisbaanboarding folslein mei nei achteren. Troch dat fearjen kin dy boarding sa in soad enerzjy absorbearje."

Se meitsje kessens fan allerhanne formaat. "We meitsje ek lâningskessen foar auto's, dy binne 15 by 30 meter." Ek leverje se oan trampolineparken en binnendoarboarterstunen.