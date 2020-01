UPDATE: Jobbegeaster (83) ferstoarn nei slim ûngelok by De Gordyk

De helptsjinsten hawwe dêrneist in swierferwûne frou nei it sikehûs brocht. Ek in tredde belutsene is nei it sikehûs brocht foar kontrôle.

Der wiene in soad helptsjinsten oanwêzich op De Gordyk. Ek de traumahelikopter waard oproppen. De dyk is ôfsletten foar ferkear. De plysje docht ûndersyk nei it ûngelok.