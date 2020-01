LIVEBLOG: De Alternative Alvestêdetocht op de Weissensee

We hawwe in earste kopgroep hân by de manlju, sûnder Friezen. Mar lang hawwe se net allinne riden: it gat hat sa'n seis sekonden west. Wol yn dy kopgroep fan acht, ûnder oaren Evert en Bart Hoolwerf, Mats Stoltenborg en Sjoerd den Hertog. De froulju ride mei syn allen noch yn it peloton.