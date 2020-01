Nij Portugeesk fleanfjld sit 'ús skriezen' yn it paad

Alves: "Yn dizze tiid fan it jier sit in tredde oant en mei de helte fan jimme skriezepopulaasje yn dit gebiet. Dus in grut part fan jimme skriezen krijt lêst fan dit fleanfjild." Op it plak dêr't it fleanfjild komt, is al in lytser militêr fleanfjild. Mar dy oerlêst is net te ferlykjen mei wat der no komt. Benammen it lûd fan de oankommende en fuortgeande fleantugen kinne de fûgels net ferneare, tinkt Alves.

Alternativen?

In soad alternativen binne der net. Boppedat duorret it meastentiids wol in hiele generaasje skriezen foar't sy harren gedrach feroarje en in oar plak sykje. It is mar de fraach as dy tiid der wol is om't der noch hieltyd te min piken grut wurde om it tal skriezen oerein te hâlden.