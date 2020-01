20ste Alternative Alvestêdetocht foar Lolke Buma: hoe komt it woansdei?

Woansdei moat de offisjele tocht úteinsette. "Ik moat noch sjen oft it trochgiet. It wurdt wolris faker ôfblaasd, as it sa bliuwt sa't it no is, dan wurdt er fêst net holden. Mar ik beslis der net oer fansels," seit Buma.

Dweiltrochwiet

Dochs hat hy wol wille hân mei de tocht. "It hast my bêst foldien, mar de wâl keart it skip. Ik moast yn it lêst wol ophâlde. Ik bin twa kear fallen, en dweiltrochwiet. Dêr wurde je net better fan." Buma wit noch net oft hy takom jier wer giet. "Ik besjoch it fan jier oant jier. Ik kin net foarút sjen. Mar as it sa bliuwt, kin it wol. Je moatte in leafhawwer wêze. Eartiids mei de echte Alvestêdetocht rieden wy mei fiif bruorren út ien húshâlding de tocht út."

"Ik kin der ek net mear fan meitsje"

By de Weissensee hat hy ek wol genôch belibbe. "Wy binne in kear ynsnijd, doe hiene wy in meter snie op de auto's. Wy wiene mei it fleantúch, mar wy moasten wol ús flecht feroarje. Want wy koene hjir net op 'e tiid wei komme. Dus dat kin ek. En hjoed wie it in graad as 6-7 boppe nul. Piet Paulusma hat it waar efkes fertelt, hy is hjir ek. Hy sei: ik kin der ek net mear fan meitsje. Sa komt it moarn."