Ferkeap eardere gemeentehûs Wommels beklonken: tenei senioarekompleks

It eardere gemeentehûs fan Littenseradiel yn Wommels is definityf ferkocht. De gemeente Súdwest-Fryslân, dêr't Littenseradiel yn 2018 yn opgie, hat it kompleks oerdroegen oan de nije eigener Quatro Paques út Balk. It gemeentehûs wurdt ferboud ta appartemintekompleks foar âlderein.