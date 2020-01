Boargemaster Amelân hopet op draachflak en snelheid nei politike krisis

Boargemaster sjocht net daalks in rol foar himsels om in nije koälysje yn inoar te setten. "Dat is een politieke aangelegenheid van de raadsfracties, zij moeten nu de dialoog voeren. Zij zijn in eerste instantie aan zet, ik wordt geïnformeerd en kan adviezen geven. Maar eerst is het aan hen. Dit moet in dertig dagen rond kunnen komen, ik heb vertrouwen dat het lukt."

Stoel hat it leafast in rommere mearderheid. "We hadden al geen grote meerderheid, maar door het overstappen van een gemeenteraadslid van de PvdA verviel de meerderheid in de coalitie. Het zou fijn zijn als er een breder draagvlak is, maar dat is aan de politiek. Het is een uitdaging om een goede oplossing te vinden."