Ljouwerter wethâlder Herwil van Gelder stapt op

Der wie de ôfrûne tiid in soad ophef rûnom Van Gelder. Om de tekoarten yn de soarch op te lossen, woe it nije kolleezje de soarch oars ynrjochtsje. Van Gelder wie dêr ferantwurdlik foar. Yn desimber 2018 sneuvele de wethâlder hast doe't it him net slagge de ried te oertsjûgjen.

Hy krige in lêste kâns om yn oparbeidzjen mei tal fan soarchorganisaasjes in nij plan te meitsjen. Mar dat is net slagge. Ofrûne wike heakken fjouwer soarchoanbieders ôf by de oanbesteging.

Van Gelder oerlibbe ôfrûne woansdei noch in moasje fan wantrouwen fan opposysjepartijen Gemeentebelangen Leeuwarden, ChristenUnie, VVD, Lijst058 en de FNP. De moasje krige lykwols gjin stipe fan de PvdA, D66 en it CDA en waard mei 26 tsjin alve stimmen fersmiten.