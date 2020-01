Janny Vlietstra nije foarsitter ried fan kommissarissen Thialf

"Met Janny Vlietstra krijgt de raad van commissarissen veel bestuurlijke ervaring in huis die zeker in de huidige lastige fase waarin Thialf verkeert hard nodig zal zijn", seit deputearre Sander de Rouwe, út namme fan de oandielhâlders provinsje Fryslân en gemeente Hearrenfean. "Ook ben ik blij dat Thialf met de komst van Minne Dolstra op korte termijn de directie kan versterken om aan de slag te gaan met de gevraagde besparingen en het herstelplan."

Ek direkteur Marc Winters reagearret posityf en joech earder al oan bliid te wêzen mei de foarstelde útwreiding: "Voor Thialf zie ik dit als een kans. We zijn een mkb-bedrijf met de uitdagingen van een grootbedrijf. Het vergroot de kans van slagen onze actuele uitdagingen te verslaan nu er op de belangrijkste dossiers extra slagkracht is georganiseerd".

De Rouwe: tekoart moat nei nul

Neffens deputearre Sander de Rouwe moatte de tekoarten oanpakt wurde: "Wy wolle ferbetteringen op it finansjele mêd, dêrom moatte der minsken by. It tekoart fan 7 oant 9 ton it jier is te grut. Wy hawwe as provinsje 50 miljoen euro betelle, dy bydrage hoege wy net werom. Mar wy wolle der net elts jier wer jild by lizze. Dus de swarte sifers moatte nei nul."