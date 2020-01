Bysûnder Dokkumer skilderij nei 'slavernij-eksposysje' yn Ryksmuseum

Wat it bysûnder makket, binne trije donkere betsjinners dy't as ta slaaf makke minsken meinommen binne út Nederlânsk-Ynje troch VOC-skepen. De konservator fan it Ryksmuseum en in spesjalist op it mêd fan slavernij hawwe moandei de hiele dei yn it stêdhûs west. Neffens dy spesjalist fan de Universiteit fan Leiden giet it om in útsûnderlik wichtich skilderij werfan hy tige ferrast wie it yn Dokkum oan te treffen.

Ta slaaf makke minsken prominint yn byld

Ek foar Piet de Haan fan de histoaryske feriening yn Dokkum is it skilderij bysûnder. "Sa'n skilderij sjogge je net in soad, en al hielendal net yn Dokkum. It is benammen bysûnder om je ôf te freegjen wêrom't de ta slaaf makke minsken sa prominint yn byld steane? Dêroer fernuveren de eksperts harren ek."