Houtsjes fan skoanmem soargje foar grutte samling redens yn Jobbegea

De samling fan Oenema is begûn doe't syn skoanmem fan 70 jier yn de tachtiger jierren op it iis fûl. "Ik seach it gebeuren. Se falt achteroer en dat die har knap sear. Dus de redens kamen der ûnder wei en we rinne nei hûs ta. Se goait se op de skoarre en seit: brân se mar op, ik ryd nea wer! Ik ha se oan in spiker hongen en dêr binne in pear by kaam."

De redens fan Oenema's skoanmem ha in prominint plakje op 'e planke krigen. In blomke leit derby. De samling fan Kleis is yntusken sa grut wurden, dat hy sels syn hok grutter meitsje litten hat. Der is yn els gefal noch romte foar goed 150 redens.