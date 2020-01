"Ofstjitten ôfdieling Philips hat nei alle gedachten gjin gefolgen foar Drachten"

Yn Drachten sit in fabryk dy't skearapparaten produsearret en ek in ûndersyks- en ûntwikkelsintrum foar húshâldlike tapassingen. Neffens it CNV sjocht Philips skearapparaten as persoanlike fersoarging, mei in medysk tintsje. Philips wol him krekt konsintrearje op medyske apparaten.

Oan Drachten foarby?

It fakbûn CNV ferwachtet dêrom dat de reorganisaasje wol oan Drachten foarby gean sil. It bûn wol der ynkoarten oer prate mei Philips.