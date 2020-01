UPDATE: Dyk nei Lauwerseach noch hieltyd ticht fanwegen frachtwein yn sleat

Op de N361 tusken Eanjum en Lauwerseach is tiisdeitemoarn in frachtwein yn 'e sleat bedarre. Nei alle gedachten rekke de sjauffeur yn de berm en koe hy dêr net mear op 'e tiid út reitsje. Nei alle gedachten sil de dyk noch grif oant healwei seisen ticht bliuwe, om't it leechsûgjen fan de frachtwein langer duorret as tocht.