Minister De Jonge op CDA-gearkomste Frjentsjer: fan Lelylijn oant soarch

Yn in yntermezzo krige ek Annie Bakker fan Wier it wurd. Sy hat sels in spiersykte en har man hat in harsenynfarkt hân. Fia de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) krije sy jild om sels help yn te hieren. Mar op dat budzjet hat de gemeente Waadhoeke bot besunige, sadat se no helpferlieners minder betelje kin as sy eins fertsjinje. Frou Bakker die in emosjoneel berop op de minister om hjir wat oan te dwaan.

Ek al giene se noch efkes mei inoar yn petear, in tasizzing kaam der ek foar har net. "In de eerste plaats is het hier de gemeente die het beleid bepaalt, bovendien zit ik natuurlijk erg op afstand. Maar ik zeg u wel toe er naar te kijken", sa sei de minister.